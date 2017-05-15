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Aksaray'da jeotermal kaynak sahası ihaleleri

Aksaray'daki bazı jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama sahaları ihale edilecek.

15.05.2017 - 10:57
  1. Haberler
  2. Projeler

Aksaray İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığı'nın konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Aksaray'da jeotermal kaynak sahası ihaleleri

AÇIK TEKLİF USULÜYLE İHALE EDİLECEK

Aksaray Güzelyurt'ta 3 ayrı bölgede bulunan toplam 11 bin 638 hektar, Eskil'de 2 ayrı bölgede bulunan 5 bin 960 hektar ve Aksaray merkezde 3 bin 792 hektar alana sahip jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama sahaları, 3 yıl süreyle açık teklif usulüyle ihale edilecek.

Aksaray'da jeotermal kaynak sahası ihaleleri

31 MAYIS'TA YAPILACAK

Muhammen bedelleri 45 bin 501 lira ile 98 bin 420 lira arasında değişen sahaların ihalesi, 31 Mayıs Çarşamba günü saat gerçekleştirilecek.

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