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Aksaray'da kaza: 2 ölü 5 yaralı

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı.

DHA | 29.04.2018 - 22:43..
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Yavuz Sultan Selim Mahallesi Organize Sanayi yolunda meydana gelen kazada Burak Yüksel (20), idaresindeki 68 BN 483 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda takla attı.

Aksaray'da kaza: 2 ölü 5 yaralı

Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan Öznur Ircı (30), 5 aylık Ayşenaz Ircı, Furkan Alp Pınar (10), Mehmet Said Kılıç (16), İbrahim Ege Ircı (5), Nuray Çıtak Yüksel (21) yaralandı.

Aksaray'da kaza: 2 ölü 5 yaralı

5 AYLIK AYŞENAZ HASTANEDE CAN VERDİ

Yarılılar olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 5 aylık Ayşenaz Ircı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aksaray'da kaza: 2 ölü 5 yaralı

Aksaray'da kaza: 2 ölü 5 yaralı

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