taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.614
USD
4,0421
EURO
4,9048
ALTIN
172,31
PETR
74,4200

Aksaray'da nesli tehlikede olan alaca sansar görüntülendi

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü’nce Aksaray’da yapılan arazi çalışmalarında, nesli tehlikede olan alaca sansar görüntülendi.

DHA | 29.04.2018 - 12:17..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nca yaban hayatı türlerinin daha iyi korunması ve geliştirilmesi ile türlerin yaşama ortamlarının iyileştirilmesi için yapılan arazi denetimi ve yaban hayatı gözlemlerinde, Aksaray kırsalında nesli tehlikede olan alaca sansar fotoğraflandı. Yaban hayatında ender rastlanan türlerden alaca sansarın görüntülenmesi heyecanla karşılandı.

Aksaray'da nesli tehlikede olan alaca sansar görüntülendi

KIRMIZI LİSTEDE

Alaca sansar, yiyecek kaynaklarının azalması ve yaşam alanlarının daralması nedeniyle küresel tükenme riskleri yüksek olan türlerin sınıflandırıldığı 'IUCN Red List Categories and Criteria'nın kırmızı listesinde yer alıyor. Alaca sansar, Türkiye'de Trakya, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde bulunurken, dünyada ise Güneydoğu Avrupa, İran, Afganistan, Türkmenistan, Moğolistan üzerinden Kuzey Çin’e kadar yayılış gösteriyor.

'KOKARCA' DİYE BİLİNİYOR

Kendini savunma durumunda kaldığında yaydığı kötü koku nedeniyle 'kokarca' olarak bilinen alaca sansar, genellikle sürüngen ve tarla kemirgenleri ile besleniyor. Alaca sansar, zararlılar ile biyolojik mücadelede önemli yer tutuyor.

Aksaray'da nesli tehlikede olan alaca sansar görüntülendi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küçükçekmece’de AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Kongresi'nde konuşuyor.
Çukurca'da sınırın sıfır noktasında 'foto safari'
Hakkari'nin, Irak sınırına sıfır noktadaki Çukurca ilçesinde kaymakamlık ve belediye işbirliğiyle 'foto safari' düzenlendi.
TSK'ya yeni bomba atar mühimmatı geliyor
Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanımı için Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından yeni bir otomatik bomba atar mühimmatı geliştirildi.
CHP'nin 81 il başkanı cumhurbaşkanı adayını oyladı
Kılıçdaroğlu'nun Kayseri'de bir araya geldiği 81 il başkanına, Cumhurbaşkanı olarak görmek istedikleri aday sorularak oylama yapıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
18 yaşındaki Asuman Sülkü milletvekili aday adayı oldu

18 yaşındaki Asuman Sülkü milletvekili aday adayı oldu

179
Claude Juncker: Avrupa güç kaybediyor

Claude Juncker: Avrupa güç kaybediyor

62
Yılmaz Özdil: CHP kazanamayacağını biliyor

Yılmaz Özdil: CHP kazanamayacağını biliyor

91
ABD'den Menbiç'te ortak çalışma kararı

ABD'den Menbiç'te ortak çalışma kararı

27
Cansu Dere ile Metin Akdülger aşk arifesinde

Cansu Dere ile Metin Akdülger aşk arifesinde

13
İrem Derici bekarlıktan şikayetçi

İrem Derici bekarlıktan şikayetçi

20
Terim'in Güneş'in futbolculara son uyarıları

Terim'in Güneş'in futbolculara son uyarıları

38
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM