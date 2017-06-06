Aksaray'da otomobil TIR'ın altına girdi: 2 ölü

Aksaray'da 40 yaşındaki Davut Uluçay yönetimindeki 38 RY 583 plakalı otomobili ile giderken yola aniden fırlayan köpeğe çarptıktan sonra araç kontrol çıkıp akaryakıt istayonuna savruldu.

TIR'IN ALTINA GİRDİ

Ardından akaryakıt istasyonundaki park halindeki 26 VS 862 plakalı TIR'a arkadan çarpıp, altına girdi. Kazada araç içinde sıkışan sürücü Davut Uluçay ve yanında bulunan 42 yaşındaki Ömer Kayabaşı öldü.

VİNÇLE ÇIKARDILAR

İki kişinin cesedi, iş makinası ve vinç yardımıyla AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkartıldı. Cesetler otopsi yapılmak için Aksaray Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.











