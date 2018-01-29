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Aksaray'da seccadenin arasından tarihi eser çıktı

Aksaray'da ihbar alan polis ekipleri, bir otomobilde yaptığı aramada seccade ve gazeteye sarılmış deri üzerine işlenmiş tarihi eser ele geçirildi.

İHA | 29.01.2018 - 16:34..
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gelen bir ihbar üzerine Aksaray-Adana karayolunun 10. kilometresindeki uygulama noktasında Mehmet T. idaresindeki 34 GM 836 plakalı otomobili durdurdu.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Otomobilde yapılan aramada, seccade ve gazeteye sarılmış, üzerinde figürler bulunan tarihi eser ele geçirildi.

Sürücü Mermet T. ve yanındaki Reşat A. ile Aksaray’da tarihi eserle ilgili irtibata geçtikleri Mikdat G. ve Yakup K. gözaltına alındı. Tarihi eser, incelenmek üzere Aksaray Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Aksaray'da seccadenin arasından tarihi eser çıktı

Aksaray'da seccadenin arasından tarihi eser çıktı

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