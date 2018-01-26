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Aksaray'da TIR iki kişiye çarptı

Aksaray'da otomobilinin patlayan lastiğini değiştirirken TIR'ın çarptığı sürücü Vedat Köseler öldü, yanındaki arkadaşı Gökhan Kocaoğlan ise yaralandı.

DHA | 26.01.2018 - 22:47..
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Organize sanayi bölgesinde bir fabrikada işçi olarak çalışan Vedat Köseler'in, mesai bitiminin ardından evine gitmek için yola çıktığı 40 DV 086 plakalı otomobilin sol arka lastiği patladı.

Aksaray'da TIR iki kişiye çarptı

TIR 2 ARKADAŞA ÇARPTI

Otomobili emniyet şeridine çeken Köseler ve yanındaki Gökhan Kocaoğlan (30) lastiği değiştirirken, Erkan Akkurt (32) yönetimindeki 68 HU 701 plakalı TIR, iki arkadaşa çarptı.

TIR'ın altında yaklaşık 50 metre sürüklenen Köseler ve Kocaoğlan ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Vedat Köseler, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Gökhan Kocaoğlan'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. TIR şoförü Erkan Akkurt gözaltına alındı.

Aksaray'da TIR iki kişiye çarptı VİDEO


Aksaray'da TIR iki kişiye çarptı


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