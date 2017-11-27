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Aksaray'da toprağa gömülü uyuşturucu bulundu

Polis ekiplerine yakalanan şüphelilerin evlerinin bahçesinde yapılan aramada toprağa gömülü 4 bin 665 uyuşturucu ele geçirildi.

DHA | 27.11.2017 - 13:41..
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Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik 2 aydır takibe aldıkları şüphelilerin, Ankara'dan Aksaray'a geldikleri bilgisine ulaştı.

KÖY EVİNDE ARAMA

Kent merkezi girişinde Kuddusi K. (45) ile Ali A.'nın (38) içerisinde bulunduğu otomobili durduran polis,  yapılan aramada bir miktar uyuşturucu hap buldu. Ardından iki şüphelinin ifadeleri doğrultusunda merkeze bağlı Borucu köyündeki evlerinde arama yapıldı.

Aksaray'da toprağa gömülü uyuşturucu bulundu

TOPRAĞA GÖMÜLÜ UYUŞTURUCU

Eğitimli 'Fino' isimli köpekle evin bahçesinde yapılan aramada, toprağa gömülü 4 bin 665 uyuşturucu hapı ele geçirildi.

Ayrıca evde ruhsatsız av tüfeği ile 10 mermi bulundu. Gözaltına alınan iki şüphelinin sorgusu sürüyor.

Aksaray'da toprağa gömülü uyuşturucu bulundu


Aksaray'da toprağa gömülü uyuşturucu bulundu

Aksaray'da toprağa gömülü uyuşturucu bulundu

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