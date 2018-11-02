Aksaray'da trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı

41 yaşındaki Zeynep B. idaresindeki kamyonet, kavşakta 17 yaşındaki Görkem Y. yönetimindeki motosikletle çarpıştı.

MOTOSİKLETTEKİ 2. KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada motosiklet sürücüsü Görkem Y. ile arkasında oturan Batuhan Baydilli (16) ağır yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen Acil Yardım ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Batuhan Baydilli yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Minibüs sürücüsü Zeynep B. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.