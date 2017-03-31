Aksaray'da trafik kazası: 10 yaralı

FETÖ'nün medya ayağı soruşturmasında, aralarında tahliye edilen Çulhaoğlu'nun da olduğu 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

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4,5G hizmeti bir yaşında

Hız, kapasite ve sağladığı verimlilikle haberleşmeyi daha da kolaylaştıran 4,5G teknolojisi bir yılını doldurdu.