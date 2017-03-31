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Aksaray'da trafik kazası: 10 yaralı

İki otomobilin çarpışması sonucu 4'ü çocuk 10 kişi yaralandı.

31.03.2017 - 23:10
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Cemil Keskinkılıç (38) yönetimindeki 68 EC 458 plakalı otomobil, Aksaray Ortaköy karayolu Bağlıkaya beldesi yakınlarında karşı yönden gelen İsmail Eser (38) idaresindeki 68 BC 770 plakalı otomobille çarpıştı.

Kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otomobillerde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Aksaray'da trafik kazası: 10 yaralı

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Halime (23), İlyascan (7), İlyas (64), Zehra (27), İlyas Eser (1) ve Muhammet (11), İrem (6), Eşe Candan (38) yaralandı.

Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü Keskinkılıç ve Muhammet Candan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza nedeniyle Aksaray Ortaköy karayolu bir süre trafiğe kapandı. Araçların çekilmesi ve belediye ekiplerinin çalışmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

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