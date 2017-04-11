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Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 42 gözaltı

Aksaray'da 200 polisin katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 42 kişi gözaltına alındı.

11.04.2017 - 09:31
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Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştığı grupları takibe aldı.

50 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Toplanan delillerin ardından harekete geçen ekipler, kent merkezinde 50 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Polis helikopterinin havadan destek verdiği, dedektör köpeklerin kullanıldığı operasyonda, çevik kuvvet, asayiş, narkotik, kaçakçılık, organize suçlarla mücadele ve terörle mücadele şube müdürlüğü ekipleri görev aldı.

42 GÖZALTI

Operasyonda 42 kişi gözaltına alınırken, hakkında yakalama kararı bulunan 8 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ile 2 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.

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