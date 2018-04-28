Aksaray'da yaşlı kadın eşi tarafından darp edildi

Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan çift arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. İlyas E. bilinmeyen bir nedenden çıkan tartışmada 65 yaşındaki eşi Şekibe E.'yi darp etti.

YAŞLI KADIN "NEDENİ YOK" DEDİ

Darp edilen kadın fenalaşınca durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaşlı kadını ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Burada tedavi altına alınan yaşlı kadının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis İlyas E.’yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaşlı kadın ambulanstan inerken gazetecilerin, "Eşiniz neden dövdü?" sorusuna, "Hiçbir şey yok oğlum" diyerek cevap verdi.