taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.4113
Euro
7.37495
Altın
1196.251
Borsa
93274.15

Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi

Ankara’dan Aksaray istikametinde seyreden yolcu otobüsü şarampole devrildi çok sayıda ölü ve yaralı var.

İHA | 08.09.2018 - 08:52..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Kaza, saat 04.30 sıralarında Ankara-Aksaray Karayolu'nun 20'nci kilometresindeki Ortaköy yol kavşağında meydana geldi.

İddiaya göre, Ankara'dan Aksaray istikametine gitmekte olan Mahmut Tuşkul (30) idaresindeki Seç Truizm'e ait 27 PB 712 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi

6 ÖLÜ, 44 YARALI

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan ilk incelemelerde 6 yolcunun hayatını kaybettiğini tespit etti. 44 yaralı ise ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi VİDEO

Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi

Yaralılardan birinin de hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

44 yolcunun hastanelerdeki tedavisinin sürdüğü belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
TRT UEFA ile Türk lirası üzerinden anlaşma sağladı

TRT UEFA ile Türk lirası üzerinden anlaşma sağladı

119
Kandil'in gazetesi yeniden ulusalcı oldu

Kandil'in gazetesi yeniden ulusalcı oldu

88
A Milli Takım'da Lucescu'nun geleceği tartışılıyor

A Milli Takım'da Lucescu'nun geleceği tartışılıyor

193
Seda Sayan: Sülaleye Oğulcan bakıyor

Seda Sayan: Sülaleye Oğulcan bakıyor

83
Bella Hadid kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti

Bella Hadid kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti

105
Cumhuriyet Gazetesi yayın çizgisini değiştirdi

Cumhuriyet Gazetesi yayın çizgisini değiştirdi

94
Lucescu: Oyuncularım takımlarında süre alamıyor

Lucescu: Oyuncularım takımlarında süre alamıyor

243
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM