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Aksaray'daki 375 milyon liralık sanayi projesi sürüyor

Aksaray Yeni Küçük Sanayi Sitesi kentsel dönüşüm projesinin inşaat sahasında çalışmalar devam ediyor.

DHA | 11.09.2018 - 16:55..
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Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve dönemin milletvekillerinin uzun uğraşları sonucu projesi onaylanan ve geçtiğimiz Ocak ayı içerisinde ihalesi tamamlanan 375 milyon lira ihale bedeline sahip Aksaray Sanayi Sitesi projesi Türkiye’nin örnek gösterilen projeler arasına girmişti.

ALT YAPI ÇALIŞMALARI BAŞLATTI

İstihdam başta olmak üzere bölgesel gelişmeye katkı sağlayacak olan dev bütçeli Aksaray Küçük Sanayi Sitesi kentsel dönüşüm projesi için geçtiğimiz aylarda yüklenici firma şantiyesini kurarak alt yapı çalışmaları başlattı.

İNŞAAT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yüklenici firmanın verdiği bilgilere göre yeni sanayi projesinin 2019 yılı içerisinde sanayi esnaflarına teslim edileceğini ifade eden Başkan Yazgı, "Yeni Sanayi Projesi göreve geldiğimiz günden beri esnaflarımızın lehine sonuçlanması için üzerinde hassasiyetle durduğumuz bir konuydu. Bugün geldiğimiz noktada projenin inşaat çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğini görüyoruz. Müteahhit firmamızdan da aldığımız bilgilere göre 2019 yılı içerisinde esnaflarımıza dükkanları teslim etmeyi planlıyoruz. Esnaflarımızın modern ve konforlu dükkanlarda hizmet vermesi için yaptığımız proje şehrimize ve sanayi esnafımıza hayırlı olsun." dedi.

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