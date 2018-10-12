1 Erdoğan: Vatandaşın talepleri önceliğimizdir Hizmetlerin süratli ve en iyi şekilde yapılması için çalışıldığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatandaş odaklı devlet anlayışı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin önceliğidir" dedi.

2 PKK destekçisi militan cezaevine atıldı Sosyal medyada açtığı hesapla terörü destekleyen ve şehitlere hakaret eden R.T tutuklandı.

3 Çavuşoğlu Irak'ta Sadr ile görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak'ın Necef kentinde Sadr Hareketi lideri ve son genel seçimlerin birincisi Mukteda es-Sadr ile bir araya geldi.

4 Aksaray'daki trafik kazasında 4 polis yaralandı Aksaray'da polislerin bulunduğu otomobil traktörün römorkuna arkadan çarptı. Kazada 4'ü polis 5 kişi yaralandı.

5 Afrika en genç milyarderi Dewji kaçırıldı Kıtanın en genç milyarderi olarak bilinen iş adamı Muhammed Dewji, Tanzanya'nın Darüsselam kentinde silahlı ve maskeli kişiler tarafından kaçırıldı.

6 Etiyopya'da Barış Bakanlığı kuruluyor Etiyopya, ülkedeki farklı etnik ve siyasi gruplar arasındaki uzlaşının sağlanabilmesi için Barış Bakanlığı kurma kararı aldı.