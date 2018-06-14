İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, NTV yayınında Oğuz Haksever'in soruları yanıtladı.

Hangi partilerden oy topladığı konusundaki soruyu yanıtlayan Akşener, CHP'nin seçmeninin İYİ Parti'ye yöneldiğini söyledi.

CHP'NİN BATI BÖLGELERİNDE MERKEZ SAĞ OYLARI BİZE GELİYOR

"CHP’nin içinde batı bölgelerinde merkez sağ oyları var. Onlar bize geliyor. Böyle bir kombinasyon var." diyen Akşener, AK Parti ve CHP'nin kararsız seçmenleri için İYİ Parti'nin bir tercih olduğunu söyledi.

Akşener CHP'lilerin İYİ Parti'ye yöneldiğini söyledi

"İNCE, ERDOĞAN'DAN FARK YER" DEMİŞTİ

Akşener daha önce de, ikinci tura Muharrem İnce'nin kalması durumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fark yiyeceğini söyleyerek CHP'lileri kızdırmıştı.