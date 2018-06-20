Akşener, Çiller'in Yenikapı'ya gitmesini yorumladı

Geçtiğimiz günlerde İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile eski Başbakan Tansu Çiller arasında 90'lı yıllarda siyasetçi olarak birlikte çalıştıkları dönemle ilgili bir polemik yaşanmıştı.

Çiller'in başbakanlığı döneminde Bakan Kurulunda İçişleri Bakanlığı görevi yapan Akşener, Çiller'in AK Parti'nin Büyük İstanbul Mitingi'ne katılmasını yorumladı.

"YÜZ İFADELERİ ÇOK İLGİNÇ"

Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın Çiller'le ilgili sorusunu yanıtlayan Akşener, şunları söyledi: "Herkes kendi kararlarını verir. Bir tercihte bulunmuştur, buna hepimizin saygı duyması gerekiyor. Çiller'in daha önce 'evet' cenahında yer aldığını söylemiştim. Bu tablo da söylediklerimin doğru olduğunun kanıtı oldu. Çiller bir birey, şu anda herhangi bir siyasi kimliği yok. Şimdi de böyle bir fotoğraf çıkmış, yüz ifadeleri çok ilginç."

İşte o fotoğraf:



