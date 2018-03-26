Akşener hem milliyetçileri hem kemalistleri kaybetti

MHP'den ayrılarak İyi Parti'yi kuran Meral Akşener, içinden geldiği siyasi iklimin aksine tüm Türkiye'yi kucaklayan ideolojiler üstü bir siyaset izleyeceğini söylemişti.

MHP VE CHP SEÇMENİNDEN OY ALACAKTI

Akşener'in bu çizgisi, MHP'de Bahçeli'den memnun olmayan seçmenin oylarını alabilmek, yanında da CHP'nin kemalist seçmeninin desteğini arkasına alabilmek içindi.

İKİ TARAFI DA KIZDIRDI

İyi Parti'nin birkaç aylık serüveni içinde, bir takım yönlendirme anketlerinde hatırı sayılır bir oy oranına sahip gözüken Meral Akşener'in son iki çıkışı hem milliyetçi-muhafazakâr hem de kemalist seçmenin tepkisine yol açtı.

"AFRİN'E GİRMEYELİM" ÇIKIŞI MİLLİYETÇİLERİ KAYBETTİRDİ

Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk günlerinde "Afrin'e girmeyelim, evlatlarımızı orada tuzağın içine düşürmeyelim" açıklamalarıyla milliyetçi seçmenin gözündeki değerini yitirdi.

İSMET İNÖNÜ'YE 'YASAKÇI' DEDİ, KEMALİSTLER TEDİRGİN

Bugünse Akşener'in İsmet Paşa çıkışı, CHP seçmeninde, tepki çekmenin de ötesinde bir hayal kırıklığına sebep oldu. Akşener, Erdoğan'ı ve AK Parti iktidarını eleştiririp yasakçı zihniyete vurgu yapmak isterken, kemalistlerin sinir sistemlerini alt üst edecek bir çıkışa imza attı.

İyi Parti lideri, Cumhurbaşkanı Erdoğan için "İsmet İnönü'nün ruhuna Fatiha okutur hale getirdiniz milleti" dedi, kendisine umut bağlayan kemalistleri telaşlandırdı.