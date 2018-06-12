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Akşener Malatya'da dinleyici bulamadı

Meral Akşener seçim çalışmaları kapsamında il il geziyor ancak beklediği kadar ilgi çekmiyor.

Haber Merkezi | 12.06.2018 - 14:37..
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Akşener Malatya'da dinleyici bulamadı

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, adaylığını açıklarken iddialı çıkışlarda bulundu ancak Muharrem İnce'nin adaylığı Akşener'in hesaplarını karıştırdı.

AKŞENER'İ DİNLEYEN YOK

CHP'lilerden de oy almayı planlayan Akşener, planlarının karışmasıyla mitinglerinde bile beklediği ilgiyi görmüyor.

MALATYA'DA DA DURUM AYNI

Her mitinginde tek tek sayılabilecek kadar az dinleyici toplayan Akşener, bugün Malatya'da da benzer manzaralarla karşılaştı.

Mitingde meydan dolmazken, alandaki büyük boşluklar dikkat çekti.

Akşener Malatya'da dinleyici bulamadı

Akşener Malatya'da dinleyici bulamadı

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