Akşener Malatya'da dinleyici bulamadı

Bayram ve sonrasında amacın Ramazan ayı boyunca yavaşlayan metabolizmayı eski haline getirebilmek olduğunu söyleyen Diyetisyen Sibel Mumcu, önemli uyarılarda bulundu.

Meral Akşener seçim çalışmaları kapsamında il il geziyor ancak beklediği kadar ilgi çekmiyor.

Karaman’da jandarmanın bir otomobilde yaptığı aramada 527 parça tarihi eser ele geçirilirken, araç sürücüsü gözaltına alındı.

L'Equipe, 2018 Dünya Kupası'nda takip edilmesi gereken 20 potansiyel genç ismi açıkladı. Listede Türkiye'den de 1 isim yer aldı.

7

Trabzonspor'un yeni sezon formaları

Trabzonspor Kulübü, 2018-2019 sezonunda giyilecek olan formaları tanıttı. Üç forma da, bordo-mavili taraftarlar tarafından oldukça beğeni gördü.