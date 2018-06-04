Kılıçdaroğlu ve Akşener parlamenter sisteme dönüşü konuştu

İyi Parti lideri Meral Akşener, CHP Genel Merkezi'ne geldi. Görüşmenin ardından Akşener ve Kılıçdaroğlu basına poz verdi. Görüşmede parlamenter sisteme dönüş konuşuldu.

"SAYIN KARAMOLLAOĞLU DA OLUMLU BAKIYOR"

Akşener, görüşme sonrası yaptığı açıklamada cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerinin alınması durumunda parlamenter sisteme dönüş takviminin konuşulduğunu belirterek “Sayın Temel Karamollaoğlu ile de konuştum, o da bu konunun konuşulmasına olumlu baktı. Millet İttifakı’nın liderlerinden biri olan bu konuyu paylaştım” dedi.

"PARLAMENTER SİSTEMİ KONUŞTUK"

Kemal Kılıçdaroğlu ise şu ifadeleri kullandı: "Sayın Genel Başkan'a teşekkür ediyorum. Bütün engellemelere, hükümetin baskılarına karşın bu ülkeye demokratik parlamenter sistemi getirmek ve Meclis’i daha güçlü kılmak anlayışıyla yola çıktı. Vatandaşımız bizden şunu bekliyor, parlamentoda çoğunluğu sağladınız, cumhurbaşkanlığı seçimini aldınız. Bizim açımızdan büyük bir öneriydi bu. Birlikte yerine getireceğiz, birlikte parlamenter sistemi nasıl güçlendireceğimizi, Türkiye’nin önündeki engelleri nasıl kaldıracağımızı, tüm hukuksal sistemi darbe hukukundan nasıl ayıracağımızı konuştuk. Sayın Genel Başkan'a bir kez daha teşekkür ediyorum."





AKŞENER YOL HARİTASINI BELİRLEMEK İSİTYOR

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin geçiş süreci için 2 yıl öngördüğünü söylemesinin ardından Akşener seçim beyannamesini açıkladığı toplantıda, Millet İttifakı’nda yer alan partilere çağrı yaparak parlamenter seçime geri dönmenin yol haritasını belirlemeyi önermişti.

SONRA SP LİDERİYLE GÖRÜŞECEK

Parlamenter sisteme dönüşün en kısa sürede tamamlanması gerektiğini savunan İyi Parti Genel Başkanı Akşener, Kılıçdaroğlu’nun ardından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bir araya gelecek. İki lider telefonda yaptıkları görüşmede miting programlarına bakarak bugün için randevulaşmıştı.