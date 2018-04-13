Akşener ve Kılıçdaroğlu kararı: Sandık başı dayanışması

Dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i partisinin genel merkezinde ziyarete gitti.

İkilinin görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü. 1 saatlik görüşmeden çıkan sonuç "Sandıkları koruyalım." oldu.

"ORTAK 'KORUMA ÇALIŞMASI' GEREKLİ"

‘2019 seçimlerinin demokrasi açısından hayati bir önem taşıdığı’ fikrinde ortak olan Akşener ve Kılıçdaroğlu, ‘toplumda demokrasi beklentisinin arttığını ve güçlü bir demokrasiyi inşa etmek üzere ortak bir çalışma yürütmenin gerekli olduğunu’ kaydetti.

SANDIK BAŞI DAYANIŞMASI

Bu konuda sandıkları korumanın yapılacak işbirliğinin önemli bir bölümünü oluşturduğu kaydedilerek, özellikle Doğu ve Güneydoğu’da sandık güvenliğine yönelik çalışma yürütülmesi gerektiği dile getirildi.

‘Adaletli bir seçim için teknik ve sandık başı dayanışması’ konusunda iki parti arasında mutabakat sağlandı.