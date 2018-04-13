taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.235
USD
4,1049
EURO
5,0626
ALTIN
176,76
PETR
71,9600

Akşener ve Kılıçdaroğlu kararı: Sandık başı dayanışması

Dün ikilinin gerçekleştirdiği 1 saatlik görüşmenin ardından "sandık başı dayanışmasında" karar kılındı.

Haber Merkezi | 13.04.2018 - 09:23..
  1. Haberler
  2. Gündem
Akşener ve Kılıçdaroğlu kararı: Sandık başı dayanışması

Dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i partisinin genel merkezinde ziyarete gitti.

İkilinin görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü. 1 saatlik görüşmeden çıkan sonuç "Sandıkları koruyalım." oldu.

"ORTAK 'KORUMA ÇALIŞMASI' GEREKLİ"

‘2019 seçimlerinin demokrasi açısından hayati bir önem taşıdığı’ fikrinde ortak olan Akşener ve Kılıçdaroğlu, ‘toplumda demokrasi beklentisinin arttığını ve güçlü bir demokrasiyi inşa etmek üzere ortak bir çalışma yürütmenin gerekli olduğunu’ kaydetti.

SANDIK BAŞI DAYANIŞMASI

Bu konuda sandıkları korumanın yapılacak işbirliğinin önemli bir bölümünü oluşturduğu kaydedilerek, özellikle Doğu ve Güneydoğu’da sandık güvenliğine yönelik çalışma yürütülmesi gerektiği dile getirildi.

‘Adaletli bir seçim için teknik ve sandık başı dayanışması’ konusunda iki parti arasında mutabakat sağlandı.

Akşener ve Kılıçdaroğlu kararı: Sandık başı dayanışması

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
FT, YPG destekçisi öğrencilerin ifade özgürlüğünü savundu
Boğaziçi Üniversitesi'nde YPG lehine eylem yapan terör yandaşı öğrenciler gözaltına alınmıştı. İngiliz basını "ifade özgürlüğü" naraları atmaya başladı.
Trump: Suriye için bugün toplanacağız
Donald Trump, Suriye'yle ilgili son olarak bugün toplanıp karar alacaklarını açıkladı.
Rusya, ABD ve Fransa'yı uyardı
Rusya, Suriye'ye hava saldırısına hazır olduklarını açıklayan ABD ve Fransa'ya BM sözleşmesine aykırı diyerek uyardı.
Afrin'de yerel meclis kuruldu
Afrinli Kürt, Arap ve Türkmen sivil temsilciler, kent merkezinde yerel hizmetleri sağlamak için geçici bir meclis oluşturdu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Afrin şehidinin vasiyeti: Ödenecek parayla yetimhane yapın

Afrin şehidinin vasiyeti: Ödenecek parayla yetimhane yapın

147
Umre'ye diye yola çıktılar Urfa ve Antep'i gezdirdiler

Umre'ye diye yola çıktılar Urfa ve Antep'i gezdirdiler

93
İsrail halkı kendi jetlerinden korkup evlerine kaçtı

İsrail halkı kendi jetlerinden korkup evlerine kaçtı

115
ABD'nin gündemi yeniden 3'lü buluşma

ABD'nin gündemi yeniden 3'lü buluşma

51
ÖSO Komutanı: Çanakkale ruhuyla büyüdük

ÖSO Komutanı: Çanakkale ruhuyla büyüdük

46
Arsenal CSKA mucizesini ikinci yarıda durdurdu

Arsenal CSKA mucizesini ikinci yarıda durdurdu

11
İzmir'de 324 kaçak göçmen sınır dışı edildi

İzmir'de 324 kaçak göçmen sınır dışı edildi

48
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM