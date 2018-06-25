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Akşener yarın açıklama yapacak

Seçim sonuçlarının belli olmasıyla birlikte sessizliğe gömülen Meral Akşener, yarın kameralar karşısına geçecek.

Haber Merkezi | 25.06.2018 - 19:38..
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Akşener yarın açıklama yapacak

24 Haziran'da sandığa giden Türkiye, Cumhurbaşkanlığında Recep Tayyip Erdoğan'ı, milletvekili seçiminde Cumhur ittifakını tercih etti.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 7,29 oy alan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim sonrası hiçbir açıklama yapmadı. Konuyla ilgili İyi Parti, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

AKŞENER SESSİZLİĞİNİ BOZACAK

Parti'den yapılan açıklamada şöyle denildi: Genel Başkanımız Meral Akşener, seçimlere ilişkin basın açıklamasını yarın partimizin Genel İdare Kurulu toplantısı sonrası yapacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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