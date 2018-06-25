Akşener yarın açıklama yapacak

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) Araştırma Komisyonu, Galatasaray ile yapılan anlaşmayı yeniden inceleme kararı aldı.

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Fatih Portakal, CHP'lilere isyan etti

FOX Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, dün akşam yayını erken bitirdikleri için isyan eden CHP'lilere "Kendi mağlubiyetinizi bize bağlamayın." sözleriyle karşılık verdi.