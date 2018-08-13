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Akşener'den Bahçeli'nin elini öpen vekile çizik

Meclis'te MHP Lideri Bahçeli'nin elini öpmesiyle gündeme gelen İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz, partisinin Genel İdare Kurulu'nda yer almadı.

Haber Merkezi | 13.08.2018 - 08:00..
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İYİ Parti, 2’nci Olağanüstü Kurultayı’nı dün ATO Congresium’da düzenledi. 1123 delegenin 888’i oy kullandı.

Meral Akşener, geçerli sayılan 881 oyun tamamını alarak yeniden genel başkan seçildi.

Parti içerisinde 24 Haziran seçimlerinin ardından başlayan tartışmalar pek çok istifayı beraberinde getirmişti.

YÖNETİMİN YARISI DEĞİŞTİ

Akşener’in hazırladığı İYİ Parti Genel İdare Kurulu listesinde önceki yönetimin yarısı değişti. 80 kişilik genel idare kurulunda 40 kişi çizik yedi. O isimler arasında MHP lideri Bahçeli'nin Meclis'te elini öpen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayatı Arkaz da var.

Akşener'den Bahçeli'nin elini öpen vekile çizik

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