Akşener'den Bahçeli'nin elini öpen vekile çizik

Kocaeli Kandıra’da denize girmek için sahile inen bir aile, tatilcilerin bıraktığı çöp yığınlarına tepki göstererek saatlerce çöp topladığı anları sosyal medyadan paylaştı.

Amerikan gazetesi New York Times, Trump'ın gümrük vergileri konusunda aldığı kararların ülkenin müttefiklerini, siyasileri ve işletmeleri rahatsız ettiğini yazdı.

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Taksim'de taksicilerle motorlu kuryenin kavgası

İstanbul Taksim'de yol verme konusunda tartışmaya başlayan motorlu kurye ve bir taksicinin tartışmasına çevredeki diğer taksiciler de dahil olunca çıkan kavgaya, güven timleri müdahale etti.