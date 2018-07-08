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Akşener'den partililere Bahçeli tepkisi

İyi Partili vekilin MHP lideri Bahçeli'nin elini öpmesi Meral Akşener'i kızdırdı.

Haber Merkezi | 08.07.2018 - 15:53..
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Akşener'den partililere Bahçeli tepkisi

Akşener'den partililere Bahçeli tepkisi

Dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yemin öncesi MHP sıralarına doğru yürürken İYİ Parti’ye ayrılan bölümden geçti.

Bu sırada bazı İYİ Partililer ayağa kalktı, Bahçeli ayağa kalkan İYİ Parti Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in de aralarında olduğu bazı vekillerle tokalaştı.

BAHÇELİ'NİN ELİNİ ÖPTÜ

İYİ Partili Hayati Arkaz, Bahçeli’nin elini öptü. Akşener’in bu görüntülere tepkisi ise çok sert oldu.

"BU YAPILAN SİYASİ NEZAKET DEĞİLDİR"

Partililere konuşan Akşener tepkisini şöyle dile getirdi: “Ben siyasi nezaketi iyi bilirim. Ancak bu yapılan siyasi nezaket değildir. Partimize; FETÖ’cü, ipsiz sapsız diyen ve hatta genel başkanın namusuna kadar laf edenlere böyle hürmet göstermek siyasi nezaket değildir. Bizim ilkelerimize bağlı kalacak olanlara yanımızda yer alabilir. Uymayanlar derhal İYİ Parti’yi terk etsin”

Akşener'den partililere Bahçeli tepkisi

Akşener'den partililere Bahçeli tepkisi

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