Akşener'e ilk destek Abdüllatif Şener'den

2019 seçimlerine yeni kuracağı partiyle katılacağı konuşulan Meral Akşener, Çukurambar'da kaldığı otelde olağanüstü kongre sürecinden itibaren birlikte hareket ettiği grupla istişare toplantısı yapacak.

AKŞENER TEMEL KARAMOLLAOĞLU'YLA GÖRÜŞECEK

Akşener yarın 'hayır' cephesinde yer alan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, cuma günü ise Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'la biraraya gelecek.

YENİ KURULAN PARTİDE ABDÜLLATİF ŞENER DE OLACAK

Akşener'in parti kurduğu takdirde, kurucu üyeler arasında AK Parti'den istifa eden eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'in de yer alacağı öğrenildi.

ŞENER PARTİ KURMANIN NE OLDUĞUNU İYİ BİLİR

Abdüllatif Şener, AK Parti'den ayrıldıktan sonra Uğur Dündar ve Sözcü tayfasının gazına gelmiş, bir parti kurmuş ve hiçbir başarı elde edememişti.