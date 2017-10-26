Akşener'in partisinin sembolü için suç duyurusu

Bursa Osmangazi Yörük Türkmen Dernekleri Başkanı Dinçer Akyel ve yönetim kurulu üyeleri, TBMM eski Başkanvekili ve İçişleri eski Bakanı Meral Akşener’in liderliğinde kurulan partinin ismine tepki gösterip, suç duyurusunda bulundu.

MİLLİ DEĞERLER, PARTİ ADI OLARAK KULLANILAMAZ

Bursa Adliye Sarayı önünde basın açıklaması yapan Akyel, 'İYİ'nin Oğuzların Kayı boyunun smgesiyle aynı olduğunu belirterek, "Tarih boyunca Türk Milleti’nin ortak değerleri olan sembollerin ve bayrakların, siyasi bir partinin adı olarak kullanılması doğru değildir, kabul edilemez. Birçok vatandaşımız evinde, işyerinde, makamında bu sembolü bayrak olarak açmakta ve bununla övünmektedir. Bu milletimizin ortak değerlerindendir. Türk Milleti’nin manevi değerleri, parti adı olarak kullanılamaz” dedi.

BAKANLIK HAREKETE GEÇSİN

Yörükler, Türkmenler düzenlenen şenlik, festival gibi etkinliklerde Kayı bayrağının asıldığına dikkat çeken Akyel, “Bu durumda biz kurulan ‘İYİ’ partinin reklamını yapmış olacağız. O partinin yan kolları gibi, o partinin bir organı gibi bir duruma düşmüş oluyoruz. Bu kabul edilemez. Derneğimizin tabelası Osmanlı arması ve derneğimizde ‘İYİ’ Kayı boyu simgesi var. Gelen giden bize burası, ‘İYİ Parti mi diye sorsa nasıl cevap vereceğiz. Biz sivil toplum örgütleri bir parti ile eşdeğer tutulamayız, aramızda bağ kurulamaz. İçişleri Bakanlığı’nın bu konuda harekete geçmesini istiyoruz” diye konuştu.

Akşener’in partisinin ‘İYİ’ sembolü için suç duyurusu VİDEO

ERTUĞRUL'UN MEZARINDA DURAN BAYRAĞI PARTİ BAYRAĞINDA KULLANILAMAZ

Bilecik’in Söğüt İlçesi’nde Ertuğrul Gazi’nin mezarı başında yüz yıllardır duran bayrağın şimdi bir partinin bayrağı olarak kullanılmasının yanlış olduğunu yineleyen Akyel, “Kayı bayrağının şeklini, görüntüsünü ve benzerinin kullanımının yasaklanmasını ve kullananlar hakkında işlem yapılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.