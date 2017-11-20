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Aksolotl nedir

Aksolotllar, akvaryumda yaşayabilen etçil ve sevimli canlılardır.

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Aksolotllar (Ambystoma mexicanum) kaplan semenderi grubuna ait Meksika semenderlerinin en tanınmış üyelerinden biridir. Kelerler ve semenderlerle akraba olan aksolotllar, bunların aksine karada değil suda yaşarlar.

Aksolotl nedir

1,5-2 yaşlarında erişkin olan aksolotlların ortalama ömrü 15 senedir. Erişkinlerinin boyu 25 cm iken 30 cm'den uzununa çok sık rastlanmaz. Bu sevimli hayvanın göz kapağı yoktur. Genellikle koyu kahve ve siyah renklerinde görülürken renksizlileri de bulunmaktadır.

Meksika'daki dağ göllerinde yaşayan aksolotlların yiyecek olarak satılması nesillerinin tükenme riskini oluşturmaktadır.

Aksolotl nedir

Akvaryumda yaşayabilen bu canlılar su sıcaklığının 10 derecenin altına düşmesiyle kış uykusuna yatarlar. Etçil olan aksolotlların kertenkeleler gibi kopan uzuvu kısa sürede yenileme özelliği bulunur.

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