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Aksoy: Doğu Guta'daki ölümler endişe verici

Esad rejiminin saldırılarına devam ettiği Doğu Guta hakkında konuşan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, saldırılardaki artışın endişe verici olduğunu söyledi.

İHA | 08.02.2018 - 01:06..
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Suriye’de rejim güçlerinin Doğu Guta’yı hedef alan saldırılarındaki artışı değerlendirdi. Büyük bir insani krizin yaşandığı Doğu Guta’ya yönelik saldırılarda görülen artışın endişe verici olduğunu ifade eden Aksoy, Doğu Guta’nın Astana toplantıları çerçevesinde imzalanan Gerginliği Azaltma Muhtırası’yla ilan edilen dört gerginliği azaltma bölgesinden biri olduğunu söyledi. Aksoy, “Rejimin sadece 6 Şubat günü düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 100’ü aşmıştır” dedi.

Aksoy: Doğu Guta'daki ölümler endişe verici

"KLOR GAZI SORUŞTURMASI BAŞLATILMIŞTI"

Suriye rejiminin bu saldırılarında kimyasal silahlar kullanmaktan çekinmediğini aktaran Aksoy, “Nitekim, BM Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu Başkanı 6 Şubat günü yaptığı açıklamada, klor gazı içeren bombaların Doğu Guta’da ve ayrıca İdlip’in Serakin ilçesinde kullanıldığı yönündeki duyumlar üzerine Komisyon’un bu iddiaları soruşturmaya başladığını duyurmuştur” şeklinde konuştu.

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