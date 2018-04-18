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Aktif doğum nedir

Aktif doğum; yatağa bağlı kalmadan, annenin hareket özgürlüğünü kısıtlamayan doğuma verilen isimdir.

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  2. Sağlık

Son zamanlarda anne adayları arasında sıklıkla konuşulan konulardan biri de aktif doğum olduğunu bildiren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Zahide Küçük, aktif doğum hakkında bilgi verdi. Küçük, aktif doğum ile ilgili, "Yatağa bağlı kalmadan, annemizin hareketini istediği şekilde yapabildiği, hareket özgürlüğünün olduğu doğuma biz aktif doğum diyoruz" dedi.

Aktif doğum nedir

MÜZİK EŞLİĞİNDE DOĞUM

Gebe suyu geldikten sonra hastaneye geldiğinde onu birebir takip eden bir gebenin olduğunu söyleyen Koru Ankara Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzman Op. Dr. Zahide Küçük, aktif doğum sürecini, "Lağman, suni sancı gibi rutin uygulamalardan kaçınmaya çalışıyoruz. Bunlardan kaçınıp doğumu olabildiğince doğal bir şekilde yönetmeye çalışıyoruz. Annemizin olabildiğince hareket etmesini istiyoruz. Yanında eşi olabilir, sevdiği biri olabilir, bir refakatçi istiyoruz, anne kendini yalnız hissetmesin diye. İstediği gibi yiyip içebilir anne. Doğuma yattın artık hiç bir şey yok demiyoruz. Loş ışıklı odalarda doğum yaptırıyoruz. Bu loş ışık melatonin endorfin salınımını artırıyor. Bu şekilde annemiz daha, mutlu daha huzurlu bir şekilde doğuma giriyor. Müzik eşliğinde doğum yaptırıyoruz. Doğum olur olmaz bebeğimizi anne kucağına veriyoruz ve ten tene temas yapmasını sağlıyoruz. Bu çok önemli. Kordonu geç kesiyoruz. Yaklaşık 30-60 dakika bekliyoruz. Bu da bebeğimize giden kan akımının bir miktar daha artmasını sağlıyor. Özel odamızda ev ortamı denilen ortamda da doğumu gerçekleştirebiliyoruz. Eşi, yanında uzmanlarla doğum hanenin gürültüsü olmadan, ev konseptinde bir odada doğum yaptırıyoruz." ifadelerini kulandı.

Aktif doğum nedir

EPİDURAL ARALIĞA GİRİLEREK İLAÇ VERİLİYOR

Ağrısız epidural yöntemi hakkında da bilgi veren Op. Dr. Zahide Küçük, "Epidural doğum bizim rutinde uyguladığımız bir doğum değil aslında. Eğer annemiz isteyecek olursa ben öneririm. Çünkü anne ve bebek için önemli bir yan etkisi yok. Epidural anestezide anestezi uzmanlarımız tarafından bel bölgesine epidural aralığa girilerek belirli miktarlarda ilaç veriliyor. Annemizin kasılması oluyor ama hissettiği ağrı düzeyi büyük oranda azalıyor. Anne kasılmaya eşlik edebiliyor. Yürüyebilir. Bazı hastalarda yürüyemeyeceğim kaygısı oluyor ama öyle bir şey yok. Aktif bir şekilde yine doğum eylemine katılabilirler. Önemli bir yan etkisi yok. En sık gördüğümüz yan etkisi hafif bir tansiyon düşüklüğü ve baş ağrısı yapabilir. Bunlar da geçicidir" dedi.

"DOĞUMDAN KORKMAYIN

Anne adaylarına tavsiyelerde bulunan Koru Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Zahide Küçük, "Doğum konusunda mutlaka bilgilensinler. Doğumdan korkmasınlar. Doğum korkusunu yenebilmek için en önemli adım bilgilenmek. Gebe eğitim programlarına katılsınlar. Doğumda hareket özgürlüğü olmasını onlar da önemsesinler. Doktorlarından bunu mutlaka talep etsinler. Ten tene teması mutlaka istesinler. Doğum anı gerçekten muhteşem bir an. Olabildiğince huzurlu bir şekilde bu anın tadını çıkartmaya çalışsınlar" diyerek sözlerine son verdi.

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