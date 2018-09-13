taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.3715
Euro
7.41015
Altın
1204.1435
Borsa
92227.37
Gram Altın
246.114

Aktör Toledo Tanrı'ya hakaretten gözaltına alındı

İspanyol aktör Willy Toledo, Tanrı ve Hz. Meryem'e hakaret etmekten Madrid'de gözaltına alındı.

AA | 13.09.2018 - 05:35..
  1. Haberler
  2. Dünya

Madrid'de mahkemeye çıkarılacak 48 yaşındaki Toledo, tanrı ve Hz. Meryem'e hakaret etmekle suçlanıyor. Toledo'nun gözaltına alınması, duruşmalara katılmadığı için hakkında çıkarılan yakalama kararı çerçevesinde yapıldı.

Aktör Toledo Tanrı'ya hakaretten gözaltına alındı

SOSYAL MEDYA MESAJLARI

Gözaltı işlemi sonrası aktörü destekleyen sanatçılar, yerel saatle 23.00'te Madrid'deki Barrio Tiyatrosu'nda toplanma kararı aldı.

Toledo'nun geçen yıl temmuzda Facebook mesajıyla Tanrı ve Hz. Meryem'e hakaret ettiği öne sürülmüştü.

Bunun üzerine Hristiyan Avukatlar Derneğinin dava açtığı Toledo, "Herhangi bir suç işlemediğini, dolaysıyla duruşmalara katılmasına da gerek olmadığını" savunarak mahkemeye çıkmayı reddetmişti.

TERÖRE ÖVGÜ DAHA ÖNCE HAPİS CEZASI ALDIRTTI

Toledo hakkındaki dava, bazı kesimlerce ifade özgürlünün kısıtlanması olarak değerlendirilirken, İspanya'da daha önce de sahne adı Valtonyc olan rapçi Jose Miguel Arenas Beltran, şarkılarında Krala hakaret ettiği, terörü övdüğü ve tehditte bulunduğu gerekçesiyle 3,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

İspanya, cezanın infazından hemen önce Belçika'ya kaçan Beltran hakkında yakalama ve iade kararı çıkarmıştı. Belçika mahkemesi, Beltran'ın İspanya'ya iade edilip edilmeyeceğine 17 Eylül'deki duruşmada karar verecek.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye alkol tüketiminde sondan ikinci

Türkiye alkol tüketiminde sondan ikinci

126
ABD'de milyonlarca insanın hayatı tehlikede

ABD'de milyonlarca insanın hayatı tehlikede

136
Erdoğan'dan döviz kararı

Erdoğan'dan döviz kararı

53
Reza Zarrab'ın yanındaki kadının kimliği belli oldu

Reza Zarrab'ın yanındaki kadının kimliği belli oldu

27
Rusya'nın Vostok-2018 tatbikatı

Rusya'nın Vostok-2018 tatbikatı

23
13 kişinin katil zanlısının sır mektubu ortaya çıktı

13 kişinin katil zanlısının sır mektubu ortaya çıktı

41
CHP'ye göre Türkiye'nin ABD'ye karşı tutumu yanlış

CHP'ye göre Türkiye'nin ABD'ye karşı tutumu yanlış

90
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM