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Akyaka'da deniz çekildi

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka'da deniz yaklaşık 25 metre çekildi. Gökova Körfezi’nde deniz suyunun çekilmesinin deprem ile ilgisinin olmadığı açıklandı.

DHA | 27.12.2017 - 19:45..
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Türkiye'nin cennet köşelerinden biri olan Akyaka'da deniz suyu yaklaşık 25 metre çekildi. Meydana gelen doğa olayıyla ilk defa karşılaşanlar, 'deprem olacak' endişesi yaşadı.

DEPREMLE İLGİSİ YOK

Ancak Akyakalılar, bunun her yıl aralık ayında başlayan ve mart ayına kadar devam eden bir doğa olayı olduğunu söyledi.

Muğla'da sular 25 metre çekildi VİDEO

 

Akyaka'da deniz çekildi

GEL-GİT NEDENİYLE DENİZ ÇEKİLDİ

Deniz suları öğle saatlerinde çekilmeye başlıyor, sabah saatlerine yine aynı seviyesine geri dönüyor. Gel-git nedeniyle yaşanan çekilme bazen 100 metreye ulaşabiliyor.

Akyaka'da deniz çekildi

Akyaka'da deniz çekildi

Akyaka'da deniz çekildi

Akyaka'da deniz çekildi

Akyaka'da deniz çekildi

Akyaka'da deniz çekildi

Akyaka'da deniz çekildi

Akyaka'da deniz çekildi

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