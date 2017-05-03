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Al Jazeera Türk yayın hayatına son verdi

Türkiye'de televizyon için çalışmalarına başlayan ancak yola internet sitesiyle devam eden Al Jazeera Türk yayın hayatına son verdi.

03.05.2017 - 16:21
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Al Jazeera Türk yayın hayatına son verdi

Arap Baharı'ndan sonra Türkiye'de yayın yapmak için çalışmalara başlayan Al Jazeera Türk, bugün itibariyle noktayı koydu.

"Bizi desteklediğiniz için teşekkür ederiz." başlığıyla yayınlanan veda mesajında ise şu ifadelere yer verildi;

"BAĞIMSIZ GAZETECİLİK DESTEĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ"

"Al Jazeera Türk Dijital’deki ekibimiz, geçtiğimiz birkaç yıl boyunca gerek Türkiye’den gerekse dünyadan son dakika haberlerini, özel dosyaları ve önemli gelişmeleri sizlerle ulaştırmak için çalıştı. Kaliteli, bağımsız ve itibarlı gazeteciliğe olan desteğinizden ötürü sizlere teşekkür ederiz.

"ALINMASI ZOR BİR KARAR OLDU"

Üzülerek belirtmek isteriz ki, Al Jazeera Media Network’ün yürütmüş olduğu iş gücü optimizasyonunun bir parçası olarak, Al Jazeera Türk Digital’in faaliyetleri 3 Mayıs 2017 tarihi itibariyle sona erecektir. Kararımız, her ne kadar dünya çapında medya endüstrisinde meydana gelen gelişmelerle uyumlu olsa da, alınması zor bir karar olmuştur. Al Jazeera Media Network olarak, Al Jazeera Türk Digital’deki çalışma arkadaşlarımıza bağlılıkları, fedakarlıkları ve profesyonellikleri için teşekkür ediyoruz.

Al Jazeera Türk yayın hayatına son verdi

"TÜRKİYE HALEN BÜYÜK ÖNEM ARZ ETMEKTEDİR"

Türkiye, hem kendi topraklarındaki hem de komşu ülkelerdeki haberlerin dünyaya aktarılması bakımından Al Jazeera Media Network için halen büyük önem arz etmektedir. Al Jazeera Türk Digital faaliyetlerine devam etmeyecek de olsa, Al Jazeera Media Network bölgedeki güncel haberleri ve görüşleri yayınlamaya, Türkiye ve geleceği ile bağlı olmaya devam edecektir.

Saygılarımızla, Al Jazeera Media Network"

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