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Alaattin Çakıcı hastaneye kaldırıldı

Bolu F Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan Alaattin Çakıcı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisine getirildi.

18.02.2017 - 00:35
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Yoğun güvenlik önlemleri altında hastaneye getirilen Çakıcı'ya KOAH hastalığı nedeniyle oksijen verildi.

Çakıcı, yaklaşık 2 saat süren tedavisinin ardından tekrar cezaevine götürüldü.

"ASKERİMİZİ POLİSİMİZİ RABBİM KORUSUN"

Hastaneden çıkışında Çakıcı, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin El Bab’daki başarısını canı gönülden kutlarım. Askerimizi polisimizi Rabbim korusun. Devletimizi yüceltsin. Hastalık bahane ölüm hak. Bütün gazetecilere de saygılarımı sunarım. Namuslularına tabii ki." dedi.

Alaattin Çakıcı hastaneye kaldırıldı

Çakıcı'nın avukatı Şerzan Sümen da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Alaattin Çakıcı'nın KOAH hastalığı ile ilgili olarak hastaneye getirildiğini ifade ederek, "Ayrıca havadan ve yüksek nemden dolayı testislerinde şişik olduğu ve sık sık enfeksiyonlar yaşadığı, durumu hakkında cezaevi görevlileri tarafından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi sorumlu hekimi ile görüşülerek mevcut rahatsızlıklarının hava kirliliği ve yüksek nemden kaynaklı olduğu ve bunun neticesinde enfeksiyonlar oluştuğu sağlık kurulu raporlarında da mevcuttur." diye konuştu.

Sümen, Çakıcı'nın sağlık sorunlarını yaşanmaması için nem oranı düşük ve havası temiz bir ilde bulunan başka bir cezaevine nakledilmesi talebinde bulunduklarını sözlerine ekledi.

Alaattin Çakıcı hastaneye kaldırıldı

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