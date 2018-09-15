Alaattin Çakıcı üzerinden AK Parti-MHP kavgası çıkardılar

MHP lideri Devlet Bahçeli, vatansever olarak ilan ettiği Alaattin Çakıcı'nın affedilmesine yönelik bir çağrıda bulundu ve af konusu Türkiye'nin gündemine oturdu.

'HASTANEDE ÇAKICI'YA İMTİYAZ' HABERLERİ PEŞ PEŞE GELDİ

Bahçeli'nin açıklamalarının hemen ardından Alaattin Çakıcı'yla ilgili 'sınırsız ziyaret imkanı var, görevini ihmal eden görevliler yüzünden Çakıcı her şeyden faydalanabiliyor' tarzında haberler medyada yerini aldı.

GÖZALTINA ALINAN 23 PERSONELİN ARDINDAN, 3 HASTANE YÖNETİCİSİ DE GÖREVDEN ALINDI

Çıkan haberlerden sonra, Çakıcı'nın sağlık problemleri için gittiği hastanedeki 23 sağlık personeli gözaltına alındı. Gözaltılardan sonra da Sağlık Bakanlığı inceleme başlattı ve hastanede yönetici konumunda olan 3 kişiyi görevden aldığını duyurdu.

Açıklamada, ilerleyen süreçte ortaya atılan iddialar üzerine 7 Eylül 2018 tarihinde yeni bir inceleme başlatıldığı, inceleme devam ederken 23 sağlık personelinin gözaltına alınması üzerine de iki müfettiş daha görevlendirilerek incelemenin kapsamının genişletildiği belirtildi. Bu esnada Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi Başhekim Vekili, Başhekim Yardımcısı ile İdari ve Mali İşler Müdürü'nün görevlerinden alındığı aktarıldı.

BAHÇELİ TEPKİ GÖSTERDİ: TEK SORUNUMUZ ÇAKICI MI?

Sağlık Bakanlığı'nın incelemesi MHP lideri Devlet Bahçeli'nin tepkisini çekti. Bahçeli, “Ülkemizde çok yönlü sosyal, siyasal ve ekonomik sorunların yoğunlaştığı ve derinleştiği bu süreçte Türkiye’nin ve yönetiminin tek sorunu sayın Alattin Çakıcı olmasa gerektir” diye konuştu.