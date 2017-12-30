Suadiye'deki bir kafeteryada arkadaşlarıyla oturan 32 yaşındaki Adem Çakıcı, kimliği belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı ağır yaralanırken, saldırgan ve arkadaşı olay yerinden kaçtı.

Alaattin Çakıcı'nın yeğenine silahlı saldırı VİDEO

EMNİYET GÖRÜNTÜLERİ İNCELEDİ

Saldırgan ve yanındaki kişi, otomobille kaçarken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Çakıcı, sağlık ekiplerince Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Saldırıda yaralanan şahsın, cezaevinde bulunan Alaattin Çakıcı'nın yeğeni olduğu belirtildi.