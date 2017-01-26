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'Alaattin Çakıcı'ya yanlış yapılmaz' dedi ateş açtı

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi başhekimlik binasının içinde ateş açan kişi gözaltına alındı

26.01.2017 - 13:24
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kartal hastane

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi başhekimlik binasının içinde duvarlara silahla ateş açan kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, hastanenin başhekimlik binasına gelen F.E, bağırarak silahla binanın duvarlarına doğru ateş açtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.

"ALAATTİN ÇAKICI'YA YANLIŞ YAPILMAZ" ŞEKLİNDE BAĞIRDI

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, başhekimlik binasının duvarlarına 16 mermi isabet ettiği belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheli F.E'nin polis ekiplerince hastaneden çıkarıldığı sırada "Alaattin Çakıcı'ya yanlış yapılmaz." şeklinde bağırdığı duyuldu.

Bu arada, hastanedeki güvenlik görevlileri görüntü almaya çalışan basın mensuplarını müdahale etti.

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