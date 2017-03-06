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Alaattin Çakıcı'yı ameliyat için oğlu ikna etti

Doktorların ameliyat olmasını söylediği Bolu F Tipi Cezaevi'nde bulunan Alaattin Çakıcı'yı İstanbul'dan gelen oğlu ve dostları ikna etti.

06.03.2017 - 06:53
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Alaattin Çakıcı'yı ameliyat için oğlu ikna etti

Bir süredir KOAH hastalığı nedeniyle cezaevinde sağlık problemleri yaşayan Çakıcı, midesindeki şiddetli ağrı nedeniyle yaklaşık 50 jandarma eşliğinde İzzet Baysal Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanenin acil servisine alınan Çakıcı'ya serum takılarak tomografi çekildi. KOAH hastalığı nedeniyle de tedavisi süren Çakıcı'nın yapılan tetkiklerinde bağırsaklarında düğümlenme teşhisi konularak ameliyat olmasına karar verildi.

8 SAAT HASTANEDE KALDI

Doktorlar Çakıcı'yı ameliyat olması konusunda ikna etmeye çalıştı. İstanbul'dan Bolu'ya gelen Ali Çakıcı hastaneye gelerek babasını ziyaret etti. Hastanede 8 saat kalan Çakıcı'yı ameliyat için oğlu ve dostları ikna etti.

Alaattin Çakıcı'yı ameliyat için oğlu ikna etti

Hastaneden çıkarken yarın ameliyat olacağını belirten Çakıcı, "Ameliyat için karar verdim" diye konuştu. Eliyle oğlunu gösteren Çakıcı, 'Beni değil onu alın' dedi. Çakıcı, ameliyat için ise 'Oğlumun, önce Allah'a iman ve dostlarımın etkisi oldu" dedi.

Alaattin Çakıcı'yı ameliyat için oğlu ikna etti

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Yoğun güvenlik önlemleri altında gece saatlerinde cezaevine götürülen Çakıcı, öğle saatlerinde ameliyat için tekrar hastaneye getirilecek.

Alaattin Çakıcı'yı ameliyat için oğlu ikna etti

Alaattin Çakıcı'yı ameliyat için oğlu ikna etti

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