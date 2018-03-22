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Alabama eyaleti idamda gaz odası kullanacak

ABD'nin Alabama eyaleti temsilcileri idam konusunda getirdikleri yeniliği açıkladı. Elektrikli sandalyenin kullanılmayacağını belirten yetkililer, gaz odası kullanılacağını belirtti.

Haber Merkezi | 22.03.2018 - 06:26..
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Alabama eyaleti idamda gaz odası kullanacak

Alabama Temsilciler Meclisi, azot gazıyla idamı öngören yasa tasarısını kabul etti. WHNT19 portalının haberine göre; Zehirli iğneyi kullanmanın mümkün olmadığı hallerde azota başvurulacağı belirtildi.

Alabama eyaleti idamda gaz odası kullanacak

CUMHURİYETÇİ JİM: "BU İNSANCIL"

Macliste kabul edilen tasarının ardından çatlak sesler çıktı. Tartışmaların en önemli noktası ise, bugüne kadar kullanılmamasının ağrısız olmamasından dolayı olduğu yönünde.

Yaşanan tartışmalar sırasında açıklamalarda bulunan Cumhuriyetçi Jim Hill, "Bu sadece onları uyutacak. Bu insancıl, hızlı ve ağrısız" ifadelerini kullandı.

"ŞİMDİ GAZ ODALARINA GERİ DÖNÜYORUZ"

Demokratların temsilcisi Thomas Jackson, “Eskiden elektrikli sandalyemiz vardı, şimdi gaz odalarına geri dönüyoruz” dedi.

İdamda azot gazının kullanılmasını öngören yasa tasarısı daha önce Oklahoma ve Mississippi eyaletlerinde kabul edilmişti. Oklahoma’da azotun ancak idam cezası moratoryumunun kaldırılması durumunda kullanılacağı kaydedildi.

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