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Alabama'da oy kullanmaya atı ile giden aday

ABD'nin Alabama eyaletinde gerçekleştirilen senatörlük seçimlerinde, Demokratların senatör adayı Roy Moore, oy kullanmaya atı ile gitti.

Haber Merkezi | 13.12.2017 - 16:07..
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Alabama'da oy kullanmaya atı ile giden aday

ABD'nin Alabama eyaletinde gerçekleştirilen senatörlük seçimleri, Trump'ın Cumhuriyetçileri için oldukça kötü geçti. Büyük bir oy oranı ile 25 yıl aradan sonra ilk kez burada seçim kaybeden Cumhuriyetçiler, adeta kale olarak görüdükleri bu eyaleti ellerinden kaçırdı.

Alabama'da oy kullanmaya atı ile giden aday- GALERİ

Alabama'da oy kullanmaya atı ile giden adayREUTERS/Jonathan Bachman

CUMHURİYETÇİ ADAY AT ÜSTÜNDE OY KULLANDI

Seçimin gerçekleştiği sırada Alabama'nın Cumhuriyetçi aday olan Roy Moore, oyunu kullanmaya atı üzerinde gitti. Kovboy gibi giyinen ve at üstünde oy merkezine giden Senatör Moore, ilginç karelerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Alabama'da oy kullanmaya atı ile giden adayREUTERS/Jonathan Bachman

At üstünde senatörü gören Alabama halkı, ilk başta şaşkınlığını gizleyemediyse de onu tanıyanlar, nasıl bir at sevgisi olduğunu bildiği için hiç de yadırgamadı. Zira Alabama'da ikameti bulunan Moore'nin birkaç tane atı bulunuyor.

Alabama'da oy kullanmaya atı ile giden adayREUTERS/Jonathan Bachman

MOORE'NİN ÜZÜNTÜSÜ

Oy kullanmaya adeta bir gövde gösterisi ile giden Cumhuriyetçi Moore, sandıkların açılması ve sonuçların açıklanmasının ardından adeta bir hayal kırıklığı yaşadı. Ağır bir sonuç ile yenilen Cumhuriyetçi aday, Demokratlar karşısında hezimete uğradı.

Bu sonuçla Senato'da Cumhuriyetçilerin sandalye sayısı 51'e gerilerken Demokrat Parti'ninki 49'a çıktı. Donald Trump, Twitter'dan paylaştığı mesajla Jones'u kutladı.

Bu sonuçla Demokratlar, Cumhuriyetçilerin kalesi olarak bilinen eyalette 25 yıl sonra ilk kez zafer kazandı.

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