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Alabora olan bottaki 35 kaçağı Sahil Güvenlik kurtardı

Çanakkale Ayvacık'ta yasa dışı yollarla Midilli Adası'na gitmek isterken botları alabora olan 35 kaçağı Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

01.03.2017 - 01:24
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Alabora olan bottaki 35 kaçağı Sahil Güvenlik kurtardı

Olay, bugün akşam saatlerinde Biber Deresi Mevkii açıklarında meydana geldi. Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen Suriye, Mali, Uganda, Kongo, Afganistan ve Eritre uyruklu 35 kaçağın bulunduğu bot, su alarak alabora oldu.

Alabora olan bottaki 35 kaçağı Sahil Güvenlik kurtardı

GİYECEK VE YİYECEK YARDIMI YAPILDI

Denizin ortasında yaşam mücadelesi veren kaçakların yardımına bölgede devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri yetişti. Kaçaklar Sahil Güvenlik Botu'na alınarak Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi. Burada battaniye, eşofman, su ve yiyecek dağıtılan kaçaklar, kimlik tespitinin ardından Ayvacık İlçesi'ndeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

Alabora olan bottaki 35 kaçağı Sahil Güvenlik kurtardı

Alabora olan bottaki 35 kaçağı Sahil Güvenlik kurtardı

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