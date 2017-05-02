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Alacağını tacizle tahsil etmek istedi, bıçaklandı

Adana'da 34 yaşındaki Mehmet Emin Güzhan, 5 bin lira alacağını borçlunun eşini taciz ederek tahsil etmeye kalkışınca bıçaklandı.

02.05.2017 - 09:18
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Seyhan ilçesinin Gazipaşa Mahallesi'nde terzi 35 yaşındaki Duran A.'nın sahibi olduğu işyerinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, işleri bozulan Duran A., arkadaşı Mehmet Emin Güzhan'den 5 bin lira borç aldı.

"YA PARAYI ÖDERSİN YA DA KARIN BENİM OLUR"

Ödeme günü geldiğinde parayı denkleştiremeyen Duran A., Güzhan'den ek süre istedi. Mehmet Emin Güzhan de, "Ya parayı ödersin, ya da karın benim olur." diye tehdit etti. Akşam saatlerinde kuyumcudan yüzük alan Mehmet Emin Güzhan, Duran A.'nın işyerine geldi. Duran A. ile eşi Zahide A., terzide çalışırken içeriye giren Güzhan, 2 çocuk annesi kadına, cebinden çıkardığı yüzüğü uzattı.

"SEN ARTIK BENİMSİN, KOCAN BİR ŞEY DİYEMEZ"

Duran A.'nın gözleri önünde, Zahide A.'ya birlikte olmayı teklif eden Mehmet Emin Güzhan, "Sen artık benimsin. Kocan bir şey diyemez." dedi.

BIÇAKLA SALDIRDI

Taciz üzerine öfkeye kapılan Duran A., tezgah üzerinde duran bıçağı alıp, Mehmet Emin Güzhan'a saldırdı. Duran A., bıçak darbeleri ile Güzhan'ı yaraladı. Eşinin cinayet işlemesini engellemek isteyen Zahide A. araya girdi.

Alacağını tacizle tahsil etmek istedi, bıçaklandı

GENÇ KADININ PARMAKLARI KESİLDİ

Arbede sırasında Zahide A. da kolundan yaralandı, genç kadının parmakları kesildi.

GÖZALTINA ALINDI

Can havliyle işyerinden kaçan Mehmet Emin Güzhan, kendi aracıyla Özel Başkent Üniversitesi Yüreğir Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Hayati tehlikesi bulunmayan Mehmet Emin Güzhan, tedavi altına alındı. Hafif yaralı olan Zahide A., ambulansla Adana Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Duran A. gözaltına alındı.

Alacağını tacizle tahsil etmek istedi, bıçaklandı

"ELLE TACİZ ETMEYE BAŞLADI, DAYANAMADIM"

Polisteki ifadesinde Mehmet Emin Güzhan'nin eşini taciz ettiğini ileri süren Duran A., "Borcum vardı, ödeyemedim, süre istedim. Bana, 'Artık karın benim, ona istediğimi yaparım' diye beni tehdit etti. Akşam da işyerime geldi, benim yanımda karıma yüzük uzatıp, elle taciz etmeye başladı. Dayanamayıp bıçakladım." diye ifade verdi. Polis, yaralama olayı ile ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Alacağını tacizle tahsil etmek istedi, bıçaklandı

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