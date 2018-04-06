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Alacak-verecek tartışması kanlı bitti: 2 yaralı

Tekirdağ Çerkezköy'de Atilla E., aralarında alacak-verecek meselesi bulunan Mehmet Ekşi ile Suat Agayev'i sokak ortasında tabanca ile vurarak yaraladı.

DHA | 06.04.2018 - 22:05..
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Çerkezköy Fevzipaşa Mahallesi Derya Sokak üzerindeki bir koltukçu dükkanında meydana gelen olayda, alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma, sokakta kavgaya dönüştü.

İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE

Kavga sırasında Atilla E., üzerinde bulunan tabanca ile Mehmet Ekşi ve Suat Agayev'e kurşun yağdırdıktan sonra kaçtı. Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde bulunan vatandaşlar ve gelen sağlık ekipleri yaptı.

Alacak-verecek tartışması kanlı bitti: 2 yaralı

9 KOVAN BULUNDU

İstanbul'dan Çerkezköy'e geldikleri belirtilen yaralılar, ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, olay yerinde yaptığı incelemede 9 adet boş kovan buldu. Saldırıdan sonra kaçan Atilla E.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Alacak-verecek tartışması kanlı bitti: 2 yaralı



Alacak-verecek tartışması kanlı bitti: 2 yaralı



Alacak-verecek tartışması kanlı bitti: 2 yaralı

Alacak-verecek tartışması kanlı bitti: 2 yaralı

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