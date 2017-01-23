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Aladağ'daki yurt faciasından tutuklanan yöneticilere tahliye

12 kişinin ölümüne neden olan Adana'nın Aladağ ilçesinde yurt yangını davası devam ediyor..

23.01.2017 - 12:46
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Aladağ'daki yurt faciasından tutuklanan yöneticilere tahliye

Aladağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 12 kişinin öldüğü, 24 kişinin yaralandığı 29 Kasım'daki yurt yangınıyla ilgili olarak, kızı da ölen yurt müdürü Cumali Genç, müdür yardımcısı İsmail Uğur ile Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği'nin yöneticileri Ramazan Keleş, Ramazan Dede, Mustafa Öztaş, Mahir Kılınç tutuklanmıştı.

AVUKATLARIN TAHLİYE TALEBİ KABUL EDİLDİ

4 Aralık'ta tutuklanan şüphelilerle ilgili olarak avukatları Aladağ Sulh Ceza Mahkemesi'ne tahliye talebinde bulundu. Mahkeme, 22 Ocak'ta Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği'nin yöneticileri Ramazan Keleş, Ramazan Dede, Mustafa Öztaş, Mahir Kılınç'ı tutuksuz yargılanmak üzere tahliye etti. Cumali Genç ile yardımcısı İsmail Uğur'un ise tutukluluk halinin devamına karar verildi.

ÖLEN ÇOCUKLARIN AİLELERİNİN AVUKATLARI İTİRAZ EDECEK

Dernek yöneticilerinin tahliye edilmesi üzerine ölen çocukların ailelerinin avukatları, bu kararı itiraz edeceklerini bildirdi. Yangınla ilgili ise Cumhuriyet Savcılığı'nın soruşturması ise halen devam ediyor.

Aladağ'daki yurt faciasından tutuklanan yöneticilere tahliye

Aladağ'daki yurt faciasından tutuklanan yöneticilere tahliye

Aladağ'daki yurt faciasından tutuklanan yöneticilere tahliye

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