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Aladağ'daki yurt yangını davası: Tutuklu sanık kalmadı

Aladağ'da 10'u öğrenci 12 kişinin yanarak öldüğü olayın davasında, Yurt Müdürü Cumali Genç ile Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Başkanı İsmail Uğur'un tahliyesine karar verildi.

Haber Merkezi | 07.09.2018 - 13:28..
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Aladağ'daki yurt yangını davası: Tutuklu sanık kalmadı

Aladağ'da, 29 Kasım 2016 tarihinde, ortaokulda okuyan kız öğrencilerin kaldığı Süleymancılar cemaatine ait yurtta, elektrik sisteminin kısa devre yapması sonucu çıkan yangında; eğitmen Fatma Canatan, yurt müdürü Cumali Genç'in kızı Sare Betül Genç, 8'inci sınıf öğrencileri Sema Nur Aydoğdu, Zeliha Avcı, Sevim Köylü; 7'nci sınıf öğrencileri Gamze Bagir, Sümeyye Yetim, İlknur Maden, 6'ncı sınıf öğrencisi Nurgül Pertlek ile 5'inci sınıf öğrencileri Bahtınur Baş, Tuğba Aydoğdu ve Cennet Karataş yaşamını yitirmişti.

Aladağ'daki yurt yangını davası: Tutuklu sanık kalmadı


Aladağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yurt yangınıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, kızını kaybeden yurt müdürü Cumali Genç, Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Başkanı İsmail Uğur ile dernek yöneticileri Ramazan Keleş, Ramazan Dede, Mustafa Öztaş, Mahir Kılınç ve yurt çalışanı Mahmut Deniz tutuklandı.

Aladağ'daki yurt yangını davası: Tutuklu sanık kalmadı

YURT MÜDÜRÜ VE DERNEK BAŞKANI TUTUKLU YARGILANIYORDU

Ara duruşmalarda sanıklardan Ramazan Dede, Ramazan Keleş, Mahir Kılıç, Mustafa Öztaş ve Mahmut Deniz tahliye edildi.

Yurt müdürü Cumali Genç ile Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Başkanı İsmail Uğur'un ise tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Haklarında soruşturma izni verilen memurların da yargılanmalarına başlanmasıyla sanık sayısı, 14'e yükseldi. 12 kişiye mezar olan yurt ise yıkıldı.

Aladağ'daki yurt yangını davası: Tutuklu sanık kalmadı

ÇOCUKLARIN AİLELERİ DE ORADAYDI

Kozan Ağır Ceza Mahkemesi'nde, bugün görülen davanın 7'nci celsesine ölen ve yaralanan çocukların aileleri katıldı. Güvenlik önlemleri alınarak, sabah saatlerinde getirilen tutuklu 2 sanık ile birlikte 12 tutuksuz sanık, Kozan Ticaret Odası'ndaki toplantı salonunda görülen duruşmaya alındı.

Aladağ'daki yurt yangını davası: Tutuklu sanık kalmadı

TUTUKLU SANIK KALMADI

Mahkeme heyeti, savcının talebiyle Yurt Müdürü Cumali Genç ile Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Başkanı İsmail Uğur'un tahliyesine karar verdi.

Aladağ'daki yurt yangını davası: Tutuklu sanık kalmadı

ACILI BABA KARARA TEPKİ GÖSTERDİ

Davada hiç tutuklu sanık kalmaması üzerine, yangında ölen Sümeyye Yetim’in babası Ahmet Yetim, mahkeme heyetine tepki gösterdi.

Davayı izleyen Sosyal Haklar Derneği avukatı Can Atalay da karara karşı çıktıklarını belirterek, davanın takipçisi olacaklarını bildirdi.

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