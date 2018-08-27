taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1898
Euro
7.1952
Altın
1205.065
Borsa
90731.4

Almanya: ABD'ye karşı Türkiye'nin yanında olmalıyız

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Avrupa Birliği'nin ABD'nin tehditlerine karşı Türkiye, Rusya ve Çin'in yanında olması gerektiği söyledi.

Haber Merkezi | 27.08.2018 - 13:47..
  1. Haberler
  2. Politika

Alman haber ajansı DPA'ya demeç veren Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "Washington, Avrupa ve Almanya'yı ilgilendiren yaptırım politikasına yanıt verilmesi konusunda Avrupa ülkelerini kışkırtıyor. Rusya, Türkiye, Çin'e uygulanan ve belki de gelecekte bir başka önemli ticari partnerimize uygulanabilecek son derece plansız ve spesifik olmayan yaptırımlar nedeniyle ABD'ye tepki göstermeliyiz" dedi.

"WASHINGTON'LA İLİŞKİLERİ GÖZDEN GEÇİRME VAKTİ GELDİ"

ABD'yle ilişkileri gözden geçirme vaktinin geldiğini belirten Almanya Dışişleri Bakanı, 3 Ekim'de ABD'de başlayacak Almanya Yılı'nın Amerikan yönetimine yönelik yeni politika geliştirilmesi için kullanmayı planladığını söyledi. Almanya-ABD ilişkilerine atıfla "Transatlantik ortaklığını bilinçli, eleştirel ve hatta özeleştiriye dayalı bir şekilde gözden geçirmenin zamanı geldi" vurgusu yaptı.

Almanya: ABD'ye karşı Türkiye'nin yanında olmalıyız

ABD'NİN RUSYA'YA YAPTIRIMLARI BUGÜN YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİ

ABD'nin eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesinde Moskova'nın dahli olduğu iddiasıyla Rusya'ya getirdiği yeni yaptırımların bugün yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

Yaptırım paketinde Rusya'ya 'acil insani yardım' gerekmedikçe her türlü dış yardımın yapılması, silah ve hem askeri hem sivil amaçlarla kullanılan ürünlerin ihracatı yasaklanmıştı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Belçika'da Zühal Demir'in başörtüsü önerisine ret

Belçika'da Zühal Demir'in başörtüsü önerisine ret

162
Gökhan Gönül'den sağlık görevlilerine sert tepki

Gökhan Gönül'den sağlık görevlilerine sert tepki

276
Diyarbakır'da plaza üzerine villa yaptılar

Diyarbakır'da plaza üzerine villa yaptılar

98
Bakan Soylu: Terör örgütleri anne istismarı yapıyor

Bakan Soylu: Terör örgütleri anne istismarı yapıyor

109
Bayram tatili sonrası İstanbul'da trafik haritası

Bayram tatili sonrası İstanbul'da trafik haritası

32
Rihanna kendi tasarımlarıyla podyuma çıkacak

Rihanna kendi tasarımlarıyla podyuma çıkacak

25
Demet Akalın: Boynuzları yiyenler düşünsün

Demet Akalın: Boynuzları yiyenler düşünsün

37
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM