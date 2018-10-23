Alanlara göre en iyi ilk 200'de iki Türk üniversitesi

Londra merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE), dünya listelerinin yanı sıra üniversiteleri programlara göre de sıralıyor. Kurumlar araştırma etkisi, uluslararası görünüm, öğretim kalitesi ve endüstri bağlantıları kriterlerine göre değerlendiriliyor.

HUKUKTA TÜRK ÜNİVERSİTESİ YOK

Alanlara Göre En İyi Üniversiteler Sıralaması’nda Türkiye‘eğitim, sosyal bilimler ile işletme ve ekonomi alanlarında temsil edilirken, hukukta hiçbir Türk yükseköğretim kurumu yer almadı.

EN İYİ DERECE EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLERDE

En iyi dereceler eğitim ve sosyal bilimlerde yakalandı. Koç sosyal bilimlerde; ODTÜ ise eğitimde 176-200 sıra bandında yer aldı. Böylelikle iki üniversite ilk 200’de temsil edilmiş oldu.

OXFORD ÜÇÜNCÜ SIRADA

İşletme ve ekonomi alanındaysa Bilkent, Boğaziçi ve ODTÜ 401-500 sıra bandında kendisine yer buldu. Marmara da listeye girdi. Bu alanda dünyanın en iyisi ise Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) oldu. Stanford ikinci ve Oxford ise üçüncü sırayla öne çıktı.

EĞİTİM ALANINDA 8 ÜNİVERSİTE VAR

Eğitimde sekiz Türk üniversitesi yer aldı. İlk 200’de yer alan ODTÜ’yü, Boğaziçi 201-250; Gazi ve Hacettepe 301-400 ile takip etti. Anadolu, Ankara, Dokuz Eylül ve Marmara da ilk 500’de temsil edildi.

Sosyal bilimlerde de eğitimde olduğu gibi sekiz Türk üniversitesi listeye girmeyi başardı. Koç’un ardından, Boğaziçi 301-400; Bilkent ile ODTÜ 401-500 ve Ankara 501-600 sıra bandında yer buldu.

Gazi, Hacettepe ve Marmara da sosyal bilimler listesinde. Eğitimde dünyanın zirvesinde Stanford; sosyal bilimlerde ise Oxford var.



