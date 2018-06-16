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Alanya Kalesi surlarından düşen genç öldü

21 yaşındaki Abdurrahman Çakır, çıktığı Alanya Kalesi surlarından düştü. Yaklaşık 50 metrelik yükseklikten düşen Çakır hayatını kaybetti.

DHA | 16.06.2018 - 22:57..
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Manzarayı izlemek için surlara çıkan genç, dengesini kaybederek kayalıklara düştü. 21 yaşındaki Abdurrahman Çakır'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi.

Alanya Kalesi surlarından düşen genç öldü

KAYALIKLARA DÜŞTÜ

Ağır yaralanan Abdulrahman Çakır’ın kurtarılması için yardım istendi. Bölgenin sarp kayalık olması nedeniyle olay yerine itfaiye ve AKUT ekipleri sevk edildi.

Uzun uğraşlar sonucu Abdulrahman Çakır’ın yanına ulaşan ekipler, yaşamını yitirdiğini belirledi. Sedyeye alınan Abdulrahman Çakır'ın cansız bedeni helikopterle bulunduğu yerden alındı.

Abdulrahman Çakır’ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Alanya Kalesi surlarından düşen genç öldü

Alanya Kalesi surlarından düşen genç öldü


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