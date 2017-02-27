Alanya Teleferik Projesi mayıs ayında hizmete sunulacak

Alanya Belediyesi tarafından Damlataş Sosyal Tesisleri ile Alanya Kalesi Ehmedek Kapısı arasına planlanan Teleferik Projesi inşaatı, tüm hızıyla devam ediyor.

4 NOLU DİREKLERİN MONTAJI YAPILIYOR

Projenin en önemli aşamalarından 2 ve 4 nolu direklerin monte edildiği alanda çalışmaları denetleyen Başkan Yücel, "Teleferik projesi hızlı bir şekilde devam ediyor. Bugün alt istasyonda 2 nolu, üst istasyonun ise 4 nolu direklerin montajı yapılıyor. Halkımızı projenin seyri ile alakalı bilgilendirmek için bugün bende çalışmalara katıldım. Çalışmalar tüm hızı ile devam ediyor. Her zaman söylediğim gibi, İnşallah çok büyük bir aksilik olmazsa Mayıs sonu gibi tüm Alanya olarak teleferiğe bineceğiz" diye konuştu.

"İNŞALLAH YAZ SONU TAMAMLAYACAĞIZ"

Teleferik projesinin bir ayağının da Alanya Kalesindeki kültür varlıklarının tanıtılması ve korunması olduğunu belirten Başkan Yücel, ”Bu kapsamda Yıllardan beri atıl durumda bulunan Bedesten’in bu yıl tahsisleri ve kiralamasını gerçekleştirerek ihalesini yaptık. İnşallah yaz sonu tamamlayacağız. Tadilat projesi ile İç kalede, yaşanabilir bir Selçuklu mirasını Alanya’mıza kazandıracağız."