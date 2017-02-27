taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.406
USD
3,5873
EURO
3,7949
ALTIN
144,60
PETR
56,6200

Alanya Teleferik Projesi mayıs ayında hizmete sunulacak

Alanya'da hizmete sunulması planlanan Alanya Teleferik Projesi'nin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

27.02.2017 - 11:27
  1. Haberler
  2. Emlak

Alanya Belediyesi tarafından Damlataş Sosyal Tesisleri ile Alanya Kalesi Ehmedek Kapısı arasına planlanan Teleferik Projesi inşaatı, tüm hızıyla devam ediyor.

Alanya Teleferik Projesi mayıs ayında hizmete sunulacak

4 NOLU DİREKLERİN MONTAJI YAPILIYOR

Projenin en önemli aşamalarından 2 ve 4 nolu direklerin monte edildiği alanda çalışmaları denetleyen Başkan Yücel, "Teleferik projesi hızlı bir şekilde devam ediyor. Bugün alt istasyonda 2 nolu, üst istasyonun ise 4 nolu direklerin montajı yapılıyor. Halkımızı projenin seyri ile alakalı bilgilendirmek için bugün bende çalışmalara katıldım. Çalışmalar tüm hızı ile devam ediyor. Her zaman söylediğim gibi, İnşallah çok büyük bir aksilik olmazsa Mayıs sonu gibi tüm Alanya olarak teleferiğe bineceğiz" diye konuştu.

Alanya Teleferik Projesi mayıs ayında hizmete sunulacak

"İNŞALLAH YAZ SONU TAMAMLAYACAĞIZ"

Teleferik projesinin bir ayağının da Alanya Kalesindeki kültür varlıklarının tanıtılması ve korunması olduğunu belirten Başkan Yücel, ”Bu kapsamda Yıllardan beri atıl durumda bulunan Bedesten’in bu yıl tahsisleri ve kiralamasını gerçekleştirerek ihalesini yaptık. İnşallah yaz sonu tamamlayacağız. Tadilat projesi ile İç kalede, yaşanabilir bir Selçuklu mirasını Alanya’mıza kazandıracağız."

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Oscar kazanan ilk müslüman: Mahershala Ali

Oscar kazanan ilk müslüman: Mahershala Ali

47
Yunan bakan Türkiye'yi tehdit etti

Yunan bakan Türkiye'yi tehdit etti

514
Oscar'da Trump'a tweet

Oscar'da Trump'a tweet

41
Fenerbahçe taraftarından Sabiha Gökçen'de protesto

Fenerbahçe taraftarından Sabiha Gökçen'de protesto

56
2017 Oscar ödüllerini kazananlar

2017 Oscar ödüllerini kazananlar

32
Oscar ödülleri Trump'a göndermelerle başladı

Oscar ödülleri Trump'a göndermelerle başladı

55
Blanca Blanco, frikiğiyle Oscar ödül törenine damga vurdu

Blanca Blanco, frikiğiyle Oscar ödül törenine damga vurdu

26
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM