Alanya yağmura hazırlıksız yakalandı

Sağanak cadde ve sokakları suyla doldururken, trafikte ilerleyen araçlar gündüz saati olmasına rağmen farlarını yakarak ilerledi.

SU BASKINLARI OLDU

İlçede rüzgarla birlikte etkili olan gök gürültülü sağanak yağmur olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Meteorolojik uyarı yapılan Alanya’da, sabah saatlerinden itibaren ara ara etkili olmaya başlayan gök gürültülü yağmur, giderek şiddetini artırdı. Yukarı kesimlerden birikerek gelen yağmur suları baskınlara neden oldu.

Bazı caddelerde suların yüksekliği yer yer 50 santimetreyi geçti. Yağmurlu havaya hazırlıksız yakalanan bazı kişiler ise zor anlar yaşadı. Trafikte araçlar gündüz saati olmasına rağmen farlarını yakarak ilerledi. Şiddetli yağmurdan dolayı Atatürk Anıtı yanındaki mahya direği de devrildi.

METREKAREYE ORTALAMA 60- 80 KİLOGRAM YAĞMUR DÜŞECEK

Alanya Meteoroloji İstasyon Müdürlüğünden alınan verilere göre yarın akşam saatlerine kadar zaman zaman etkili olacak olan yağışta metrekareye ortalama 60-80 kilogram arası yağmur düşmesi bekleniyor.