Alanya'da 247 kilo esrar yakalandı

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde jandarma ekipleri, ormanlık alanda ekili vaziyette 639 kök hintkeneviri ve 247 kilo esrar ele geçirildi.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ve Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi'ne bağlı ekiplerin çalışması sonucunda uyuşturucu yetiştirildiği tespit edilen Güzelbağ Mahallesi'ndeki ormanlık alana dün saat 12.00 sıralarında operasyon düzenlendi.

639 KÖK KENEVİRİ VE KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda ormanlık alana ekili vaziyette 639 kök hint keneviri ve 247 kilo esrar ele geçirildi. Hint kenevirleri olay yerinde yakılarak imha edilirken, 247 kilo esrara ise el konuldu. Jandarma olayla ilgili olduğu düşünülen 1'i kadın 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.