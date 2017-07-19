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Alanya’da 5 yıldızlı otele kaçak işçi baskını

Antalya'nın Alanya ilçesindeki 5 yıldızlı bir otelde kaçak çalışan yabancı uyruklu 4ü kadın 6 kişi yakalandı.

19.07.2017 - 13:05
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Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı İncekum Jandarma Karakolu ekipleri, 5 yıldızlı bir otelin hamamına ve sauna bölümüne baskın düzenledi.

ÇALIŞMA İZİNLERİ YOK

Baskında çalışma izinleri olmadığı halde çalıştığı tespit edilen Endonezyalı Desak Putu J. (37), Sagung Putu Pitri A. (34), Ugandalı İmmaculate Teddy T. (35), Kırgızistanlı Gulzat T. (44) adlı kadınlar ile Azerbaycanlı Reşat A. (23) ve Kırgızistanlı Atai B. (26) gözaltına alındı.

SINIR DIŞI EDİLECEKLER

İşyeri sahibi hakkında kaçak işçi çalıştırdığı gerekçesiyle idari para cezası uygulanırken, kaçak çalışan işçiler ise işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Alanya’da 5 yıldızlı otele kaçak işçi baskını

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